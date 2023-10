Motorcoureur Márquez rijdt volgend seizoen bij Gresini Racing

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez rijdt volgend seizoen bij Gresini Racing, het satellietteam van Ducati. Vorige week werd bekend dat de 30-jarige zesvoudige wereldkampioen in de MotoGP-klasse na elf jaar afscheid neemt van het raceteam Honda.

Hij had nog een doorlopend contract bij het Japanse team, maar volgens beide partijen was het beter om een andere weg in te slaan. Na deze aankondiging werd Márquez al in verband gebracht met Gresini Racing, waar zijn jongere broer Alex voor uitkomt.

Márquez kent een lastig seizoen door blessures en problemen met zijn motor. De derde plaats bij de GP van Japan was zijn beste prestatie van dit seizoen. Hij kijkt uit naar komend seizoen bij zijn nieuwe team. “Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging. Het was niet makkelijk omdat het een grote verandering is op allerlei gebieden. Maar soms is het belangrijk om uit je comfortzone te stappen en iets anders te gaan doen waar je weer van kunt groeien”, aldus Márquez.

Gersini noemt de komst van Márquez een “historisch moment”.