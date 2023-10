Rugbyers Engeland naar laatste vier WK na zege op Fiji

De rugbyers van Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales van het WK in Frankrijk. Engeland versloeg in een spannende kwartfinale in Marseille Fiji met 30-24.

De Engelse rugbyers gingen met een voorsprong van 21-10 de rust in, maar zagen Fiji na twee try’s terugkomen tot 24-24. Met twee penalty’s in de laatste tien minuten liepen de Engelsen, finalist op het vorige WK in 2019, toch weer uit.

In de halve finales neemt Engeland het op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen gastland Frankrijk en titelverdediger Zuid-Afrika. Die wedstrijd wordt later zondag gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Nieuw-Zeeland.