Vijftigste zege in Formule 1 lonkt voor Verstappen in Austin

Max Verstappen kan zondag in Austin zijn vijftigste overwinning in de Formule 1 vieren. De voortekenen zijn gunstig, want de Nederlander won de vorige twee edities van de Grote Prijs van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas.

“Ik heb er zin in. Er liggen bijzondere herinneringen in Austin, waar de sfeer ook geweldig is met meestal heel veel Red Bull-fans”, zegt Verstappen in een vooruitblik op de achttiende race van het seizoen. Verstappen stelde in de vorige grand prix, in Qatar, zijn derde wereldtitel al veilig.

In Qatar was het snikheet en sommige coureurs kwamen oververhit, duizelig en uitgedroogd uit hun auto na de race. Komend weekeinde in Texas zal het kwik weer boven de 35 graden uitkomen. “Ik verwacht weer een zware race”, zegt Verstappen. “Er is een sprintrace, dus het zal ook weer hectisch worden. We hebben weer maar één trainingssessie om de optimale balans van de auto proberen te vinden.”

Verstappen kan in Austin verder bouwen aan records. Als hij wint, wordt het zijn vijftiende zege van het seizoen en evenaart hij zijn eigen Formule 1-record, dat hij vorig jaar vestigde. Met een vijftigste grand-prixzege zal hij in de ranglijst aller tijden de Fransman Alain Prost op één zege naderen. Prost won er 51 in zijn carrière.

Verstappen pakte in de vorige grand prix in Qatar ook al het record van meeste ronden aan de leiding in één seizoen. Hij bracht het op 739. Hij breidde in Qatar ook zijn record van meeste opeenvolgende zeges vanaf poleposition uit naar veertien.