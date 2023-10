Verstappen wint sprint-shootout in Austin ondanks pirouette

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten de sprint-shootout gewonnen. De wereldkampioen reed in die kwalificatie voor de sprintrace de snelste ronde en mag later zaterdag van poleposition starten in de korte race over 100 kilometer.

Verstappen klokte in zijn Red Bull 1.34,538 op het circuit van Austin. Hij was slechts 55 duizendsten van een seconde sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Lewis Hamilton gaf in de Mercedes 69 duizendsten toe op de Nederlander, die zijn derde wereldtitel in de Formule 1 twee weken geleden in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar al veiligstelde,

Verstappen reed in de shoot-out op het randje. Hij maakte tijdens de tweede sessie zelfs een pirouette in zijn wagen na een slippertje, maar zette in de derde en laatste sessie onverstoorbaar de winnende tijd neer. Hij nam een beetje revanche voor de kwalificatierace op vrijdag. Toen was hij ook de snelste, maar werd zijn beste rondetijd geschrapt omdat hij in een van de bochten met vier wielen buiten de baan was gekomen. De Limburger start daardoor zondag vanaf de zesde plaats in de Grote Prijs van de VS.

“De laatste ronde was niet eens geweldig”, zei Verstappen over zijn snelste rondje in de sprint-shootout. “Maar ik sta op pole voor de sprintrace, dus de auto werkt goed. Het zou wel eens spannend kunnen worden met zoveel teams dicht bij elkaar. Normaal gesproken zou het goed moeten gaan in de race, maar dit circuit is behoorlijk veeleisend voor de banden.”