Feyenoord rekent op Giménez tegen Lazio

Trainer Arne Slot verwacht dat Santiago Giménez woensdag voor Feyenoord kan uitkomen in het thuisduel met Lazio in de Champions League. “Hij kreeg een behoorlijke schop”, zei de coach na de zege van zijn ploeg op Vitesse (4-0). “Dat is pijnlijk, maar ik heb goede hoop dat hij er woensdag bij is.”

Giménez droeg met een treffer bij aan een eenvoudige zege op Vitesse. De spits heeft dit seizoen al 13 keer gescoord in de Eredivisie. De Mexicaan miste de vorige twee groepswedstrijden in de Champions League vanwege een schorsing. Hij is tegen Lazio weer speelgerechtigd.

Het is nog onduidelijk of Yankuba Minteh tegen Lazio kan spelen. “Hij voelde iets tijdens een sprint”, zei Slot. “Je zou zeggen dat het meevalt want ik zag hem daarna opnieuw sprinten. Laten we hopen op positief nieuws van onze medische staf.”

Feyenoord heeft 3 punten verzameld in de eerste twee duels van de Champions League. Atlético Madrid en Lazio hebben 4 punten. Celtic staat nog op 0 punten.