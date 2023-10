‘Stoïcijnse’ Miedema na Oranje-rentree: dit wilde ik even voelen

De normaal zo stoïcijnse Vivianne Miedema was toch wel even onder de indruk van het enthousiasme op de tribunes bij haar rentree in Oranje. “Ik heb tien maanden keihard gewerkt om hier te mogen staan. Dan ben ik blij dat vandaag alles bij elkaar kwam en ik minuten heb kunnen maken. Hier thuis, voor alle fans, mijn familie was er: heel speciaal”, zei de van een kruisbandblessure herstelde spits na het gewonnen duel met Schotland (4-0).

Haar afgelopen jaar zonder een wedstrijd in Oranje was een periode met “ups en downs”. Toen ze in de tweede helft warm ging lopen, begonnen de fans in Nijmegen luid te juichen en haar naam te roepen. “Normaal ben ik heel stoïcijns en heb ik alle focus op de wedstrijd, maar nu wilde ik gewoon even alles voelen.”

De Drentse Miedema zegt dat het nog wel even duurt voordat ze een hele wedstrijd zal spelen. “Ik kan alleen maar keihard trainen en het aantal minuten steeds verder opbouwen. Voor de winterstop zal ik nog niet twee keer een hele wedstrijd spelen. Daar moet ik geduld in hebben.”

De aanvalster van Arsenal vond het “natuurlijk op een paar momentjes even spannend” bij haar rentree. “Maar ik denk dat je kon zien dat ik het voetballen nog niet ben verleerd.”