Eerste podiumplaats motorcoureur Veijer (18) in Moto3 in Thailand

Motorcoureur Collin Veijer heeft tijdens de Grote Prijs van Thailand zijn eerste podiumplaats veroverd in de Moto3. De 18-jarige Veijer reed een groot deel van de race aan de leiding en leek in de slotronde de overwinning te gaan pakken, maar hij kwam in de laatste ronde bijna ten val. Met een uiterste krachtsinspanning verzekerde hij zich toch nog van de derde plaats.

De overwinning ging in Buriram naar de Colombiaan David Alonso, die na een sensationele race net wat eerder over de finish kwam dan Taiyo Furusato uit Japan.

Veijer was in Thailand als vijfde van start gegaan.

“Ik ben superblij, ook al heb ik alles geprobeerd om deze race te winnen. Maar uiteindelijk waren de banden versleten, waardoor ik veel moeite had. Maar ik denk dat ik er behoorlijk goed in ben geslaagd om vooraan te blijven”, aldus Veijer.

“In de laatste ronde haalde David me in, maar ik probeerde hem weer in te halen in de vijfde bocht. Maar in die situatie ging ik bijna onderuit met een highsider. In de voorlaatste bocht voor de finish had ik bijna weer een highsider, omdat de band helemaal op was. Bij het ingaan van de laatste bocht kreeg ik mijn kans, die ik pakte. Ik pakte eindelijk mijn eerste podiumplek en ik ben dolblij om dat hier te vieren.”

Veijer, die begin deze maand zijn contract bij het Duitse team Liqui Moly Husqvarna Intact verlengde, is bezig aan een sterk debuutseizoen. De 18-jarige Staphorster werd eerder al vierde in Oostenrijk en Indonesiƫ.