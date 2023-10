Korfballers prolongeren wereldtitel na zege op gastland Taiwan

De Nederlandse korfballers hebben hun wereldtitel met overmacht geprolongeerd. In de WK-finale werd gastland Taiwan met 27-9 kansloos gelaten. Voor Oranje was het al de elfde wereldtitel.

Nederland kwam met 1-0 achter, maar noteerde vervolgens vier punten op rij. Bij rust stond het al 16-5 voor de ploeg van bondscoach Jan Niebeek. Na de onderbreking scoorde Oranje vijf keer achter elkaar en in het restant was het wachten totdat de tijd verstreken was.

Na het eindsignaal zochten de spelers van Oranje elkaar op en ze vierden samen een feestje in de uitverkochte hal in Taiwan. Onder de toeschouwers waren ook behoorlijk wat Oranjefans.

Olav van Wijngaarden en Fleur Hoek namen beiden vijf punten voor hun rekening in de finale. Harjan Visscher kwam tot vier punten, terwijl Ran Faber, Daan Preuninger en Zita Schröder ieder drie punten noteerden.

Oranje, dat in Taiwan louter ruime overwinningen boekte, werd sinds 1991 telkens wereldkampioen. Het WK wordt eens in de vier jaar gehouden. In 2027 is Nederland het gastland.

“Na een wat moeizaam begin speelden we een fenomenale eerste helft. We gaven weinig pogingen weg, creëerden zelf heel veel en behaalden een aanvalspercentage van meer dan 50 procent”, aldus Niebeek. “Dan sta je bij rust met 16-5 voor en is de wedstrijd al gespeeld. In de tweede helft zie je dat het lastig is om scherp te blijven, maar we bleven wel gewoon de gehele wedstrijd de betere ploeg.”

Taiwan had in de halve eindstrijd nog verrassend gewonnen van België. Het werd toen 21-19. De Belgen herstelden zich wel en pakten het brons.