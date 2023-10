LaVine treedt in voetsporen Jordan maar ziet Bulls toch verliezen

Chicago Bulls is er ondanks liefst 51 punten van Zach LaVine niet in geslaagd Detroit Pistons te verslaan in de NBA. Het werd in Detroit 118-102 voor de Pistons.

LaVine was de eerste speler van de Bulls met minimaal 50 punten en geen assists sinds Michael Jordan op 6 november 1996. Bovendien was hij de eerste speler van het seizoen met ten minste 50 punten.

De score van LaVine nam Jordan-achtige proporties aan, maar zijn ploeggenoten konden niet mee in zijn scoringsdrift. DeMar DeRozan kwam tot 20 punten, Nikola Vucevic tot 12.

Aan de zijde van de thuisploeg kwam Jalen Duren tot 23 punten. De pas 19 jaar oude Duren noteerde al zijn 22e double-double uit zijn loopbaan. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met LeBron James, die als tiener ook tot dat aantal kwam. Moses Malone kwam er tot zijn twintigste tot 50 en Dwight Howard tot 46.

Chicago Bulls heeft slechts één van de eerste drie duels gewonnen. De Bulls werden in 1998 voor het laatst kampioen, in de hoogtijdagen van Jordan.