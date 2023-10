Schaatser Prins verrast zichzelf door topsprinters te verslaan

Tim Prins heeft zichzelf verrast met de zege op de 1000 meter op het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden in Thialf. De 20-jarige schaatser van Reggeborgh wist vooraf dat hij een outsider was voor de altijd sterk bezette 1000 meter. “Ik voelde dit weekend al dat ik de snelheid en het uithoudingsvermogen had en dat is samengekomen in een perfecte rit voor mij”, zei hij over zijn winnende race.

Prins bleef met een dik persoonlijk record van 1.07,96 in de rit ploeggenoot Jenning de Boo nipt voor. Zijn 19-jarige teamgenoot werd met 1.08,14 vierde en plaatste zich ook verrassend voor de wereldbekerwedstrijden.

“Ik wist dat als ik alles goed bij elkaar had, ik gevaarlijk kon zijn”, zei Prins die in de afgelopen twee jaar goud, zilver en brons had gewonnen op de WK junioren. “Dit had ik echter bij lange na niet aan zien komen.”

Prins liet niet de minsten achter zich. Thomas Krol, de olympisch kampioen op de 1000 meter en Hein Otterspeer, die vorig jaar de wereldbeker op deze afstand won, vielen buiten de top 5 en plaatsen zich niet voor de eerste wereldbekers. Hij was ook nipt sneller dan ploeggenoot Kjeld Nuis, de olympisch kampioen van 2018, die derde werd met 1.08,11.

“Natuurlijk heb ik respect voor die jongens, maar uiteindelijk wil ik ze op een dag verslaan”, klonk Prins strijdbaar. “Maar dat die dag zo snel zou komen had ik echt niet verwacht.”