Velzeboer mist medaille op 1500 meter bij WB shorttrack Montreal

Xandra Velzeboer heeft geen medaille kunnen bemachtigen op de 1500 meter bij de wereldbeker shorttrack in Montreal. De Nederlandse troef eindigde in de finale als vierde. De Belgische Hanne Desmet won het goud, de Zuid-Koreaanse Kim Gilli het zilver en de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold het brons.

Velzeboer, die vorige winter de grote kampioene was met vier gouden medailles bij de WK in Seoul, had zaterdag ook al geen geluk op de 500 meter. Ze werd in de finale gediskwalificeerd nadat ze bij een inhaalactie in aanraking was gekomen met landgenote Selma Poutsma. Vorig weekeinde won Velzeboer wel de 500 meter in Montreal, waar toen ook de eerste wereldbekerontmoeting plaatsvond.

Poutsma haalde nu de A-finale niet, maar won wel de B-finale.