Tornike Tsjakadoea is op de EK judo in Montpellier niet voorbij de tweede ronde gekomen. De 27-jarige Tsjakadoea moest in de klasse tot 60 kilogram op ippon zijn meerdere erkennen in de Oekraïner Dilshot Khalmatov.

De Fries was begonnen met een zege op Mohammad Rashnonezhad, uitkomend voor het vluchtelingenteam.

In de aanloop naar het EK werd Tsjakadoea vijfde op de Grand Slam van Abu Dhabi.