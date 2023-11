Bronzen medailles voor Snippe en Kamps op slotdag EK judo

De Nederlandse judoka’s hebben op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Montpellier twee bronzen medailles gewonnen. Marit Kamps en Jelle Snippe zorgden voor eremetaal.

Tijdens het toernooi in Frankrijk slaagden geen van de Nederlandse judoka’s erin de finale te halen. Sanne van Dijke haalde zaterdag een bronzen plak in de klasse tot 70 kilogram.

EK-debutant Snippe versloeg in de klasse boven de 100 kilogram de Slowaak Marius Fizel. De winnaar van de Grand Slam in Antalya won de partij na drie straffen voor zijn opponent. In de kwartfinales was hij te sterk voor Roy Meyer, maar verloor daarna in de halve eindstrijd van de Fin Martti Puumalainen. Ondanks het missen van de finale, was hij content met zijn bronzen medaille. “Het is mijn eerste EK. Ik was de hele dag erg zenuwachtig, maar ik haal toch brons binnen”, zei hij tegen de NOS. Hij durft voorzichtig te denken aan plaatsing voor de Spelen, al wil hij het van toernooi tot toernooi bekijken. “Maar ik denk er wel eens aan”, aldus Snippe tegen de NOS.

De 22-jarige Kamps maakte vorig jaar haar debuut op een EK. Ze verloor bij de zwaargewichten toen de strijd om de derde plaats en eindigde als vijfde. In Montpellier slaagde ze er wel in een medaille te veroveren. In de golden score won ze met een waza-ari van de Turkse Kayra Ozdemir. Kamps was dolblij met haar bronzen plak. “Ik heb mijn eigen feestje”, zei ze voor camera van de NOS. “In mijn hoofd was het supergoed en dan komt het judo er ook goed uit. Ik had er vertrouwen in dat ik kon winnen, dat geloofde ik ook echt.”

De Nederlandse bronzen oogst had groter kunnen zijn. Maar Noel van ’t End, Guusje Steenhuis en Karen Stevenson verloren de strijd om de derde plaats. Van ’t End moest in de klasse tot 90 kilogram opnieuw buigen voor de Hongaar Krisztian Toth. Hij kreeg in de golden score drie straffen. In acht eerdere ontmoetingen won Van ’t End slechts één keer van Toth.

Steenhuis redde het in de klasse tot 70 kilogram niet tegen de Portugese Patricia Sampao. Ze verloor met ippon. Bij de wereldtitelstrijd in mei in Doha veroverde ze de bronzen medaille. Stevenson werd in de klasse boven 78 kilogram met waza-ari verslagen door de Italiaanse Asya Tavano.

Voor Michael Korrel verliep de Europese titelstrijd teleurstellend. De titelverdediger in de klasse tot 100 kilogram verloor in de herkansingen van de tweevoudig wereldkampioen Nikoloz Sherazadishvili.