Djokovic grijpt titel tennistoernooi Parijs-Bercy

Tennisser Novak Djokovic heeft het masterstoernooi van Parijs-Bercy gewonnen. De Servische nummer 1 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor de Bulgaar Grigor Dimitrov. De setstanden waren 6-4 en 6-3.

Djokovic (36) was daarmee aanzienlijk sneller klaar dan in zijn voorgaande drie partijen in Parijs. Daarin verloor hij – onder meer tegen Tallon Griekspoor – telkens een set. Dat overkwam hem zaterdag ook in de halve finales tegen de Rus Andrej Roeblev.

Dimitrov, 32 jaar oud en de nummer 17 van de wereld, was in zijn halve finale te sterk geweest voor de Griek Stefanos Tsitsipas.

Een break in de zevende game leidde het setverlies voor Dimitrov in. Djokovic benutte bij 5-4 zijn tweede setpoint. In de tweede set pakte de Serviër de break in de vijfde game. Dimitrov schreeuwde de frustratie van zich af, terwijl zijn opponent het regelmatig aan de stok kreeg met het Franse publiek. Bij 5-3 op de opslag van Dimitrov benutte Djokovic zijn eerste wedstrijdpunt.