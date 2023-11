Judoka Meyer moet op zoek naar nieuwe coach

Judoka Roy Meyer moet op zoek naar een nieuwe coach. Vlak voor de EK in Montpellier liet zijn Britse trainer Jean-Paul Bell weten dat hij Meyer niet meer kon “raken”. Hij besloot daarom de samenwerking te beĆ«indigen. Zonder coach langs de mat verloor Meyer in de kwartfinales van de Europese titelstrijd in de klasse boven de 100 kilogram van landgenoot Jelle Snippe. In de herkansing was de Rus Valeri Jendovitsjki te sterk.

“Ik hoop dat dit zo snel mogelijk opgelost kan worden”, zei Meyer voor de camera van de NOS. “Ik heb toch wel behoefte aan structuur. Ik wil alles op alles zetten om naar de Spelen te gaan en daar een medaille te pakken.” Meyer, vorig jaar winnaar van het brons, erkende dat het niet makkelijk was bij dit EK met de situatie om te gaan. “Soms vind ik het wel fijn om mijn eigen plan te trekken, maar ik heb mij hier toch wel een beetje eenzaam gevoeld.”

De judobond zegt op zoek te gaan naar een oplossing voor Meyer. “Dat zou een eigen coach kunnen zijn”, aldus Gijs Ronnes, directeur topsport van de bond tegen de NOS. “We zijn daar nog over in gesprek.”