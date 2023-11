Tennisster Pegula na zege op Gauff eerste finaliste WTA Finals

De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft zich als eerste geplaatst voor de eindstrijd van de WTA Finals in het Mexicaanse Cancún. In de halve finale was de nummer 5 van de wereld veel te sterk voor haar 19-jarige landgenote Coco Gauff: 6-2 6-1. In de finale treft Pegula de Belarussische Aryna Sabalenka of Iga Swiatek uit Polen. Zij spelen hun onderbroken duel zondag uit, waardoor de finale is verplaatst naar maandag.

Pegula begon sterk en pakte de eerste game van de wedstrijd op love af van mondiale nummer 3 Gauff. De winnares van de US Open maakte op 2-2 gelijk, maar verloor haar service gelijk weer en verloor de eerste set. Gauff brak haar landgenote in de tweede set geen enkele keer, waardoor Pegula de wedstrijd na ongeveer een uur spelen binnen had. Het duel werd in de tweede set twee keer onderbroken door regen.

Het oponthoud bracht Pegula (29) niet in de war. De finale van het eindejaarstoernooi in Mexico wordt de belangrijkste wedstrijd uit haar carrière. Ze won dit jaar al wel twee lager aangeschreven toernooien.

In de halve finale tussen Sabalenka en Swiatek stond het in de eerste set 2-1 voor de Poolse toen het weer begon te regenen. Er werd besloten het duel zondag uit te spelen. Sabalenka is de huidige nummer 1 van de wereld, maar Swiatek kan die positie dit jaar nog overnemen door het toernooi te winnen.

De finale in het dubbelspel in Cancún wordt ook later uitgespeeld. Daarin gaat Pegula ook op voor de titel, dit keer samen met Gauff. Hun finalepartij tegen de Duitse Laura Siegemund en de Russin Vera Zvonareva werd ook stilgelegd door het weer. Het Amerikaanse koppel verdedigt een 1-0-voorsprong in sets.