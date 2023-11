Wielrenner Pogacar klopt Vueltawinnaar Kuss in Saitama Criterium

De Sloveen Tadej Pogacar heeft Vueltawinnaar Sepp Kuss verslagen in het Tour de France Saitama Criterium. De renners van UAE Team Emirates en Jumbo-Visma reden in de laatste honderden meters in Japan samen naar de streep, totdat Pogacar versnelde en de sprint duidelijk won. Peter Sagan uit Slowakije werd derde.

Sagan, bezig aan zijn laatste seizoen als prof, zat in de slotfase van de wedstrijd ook nog in het groepje van drie koplopers. Maar een versnelling was de Slowaak na een kleine 60 kilometer te machtig, waardoor tweevoudig Tourwinnaar Pogacar en Kuss uit de Verenigde Staten heuvelop de strijd met elkaar aangingen. Pogacar kon al voor de streep juichen.

De Belg Jasper Philipsen won de sterk bezette koers vorig jaar. Het criterium in Japan wordt georganiseerd door de ASO, het bedrijf dat ook de Tour organiseert.