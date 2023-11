Akpom voelt zich na trainerswissel niet meer alleen bij Ajax

Chuba Akpom is dolgelukkig met zijn nieuwe trainer John van ’t Schip bij Ajax. “De coach praat met me”, zei hij na het gewonnen duel met sc Heerenveen (4-1) waarin hij als invaller twee doelpunten maakte. “Hij ziet me niet alleen als voetballer. Hij vraagt ook hoe het met mijn familie is. Dat waardeer ik zeer zeker. Voetballers zijn ook mensen.”

Akpom, 28 jaar oud, kwam afgelopen zomer naar Ajax op voorspraak van de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Trainer Maurice Steijn, ook al vertrokken, zag weinig in de spits een gaf hem nauwelijks speeltijd. Akpom was niet de enige nieuwkomer die door de oefenmeester uit Den Haag werd genegeerd, maar dat bood hem weinig troost.

“Ik voelde me echt alleen”, bekende Akpom terwijl hij na de zege op Heerenveen van de ene naar de andere televisiecamera liep. Plotseling wil iedereen iets van hem weten, na zijn doelpunt van donderdag tegen Volendam en twee treffers tegen de bezoekers uit Friesland. “Ik voel me happy”, vertelt de Brit. “Ik voel waardering.”

Akpom maakte afgelopen seizoen indruk met 28 competitietreffers voor Middlesbrough, weliswaar op het tweede niveau van Engeland. Hij kende Ajax van de Champions League, maar kwam terecht bij een club in crisis. “Het was heel zwaar”, vertelt hij. “Ik zat alleen in een hotel. In een ander land, waar ze een andere taal spreken. Ik voelde me echt alleen. De nieuwe spelers probeerden elkaar te helpen, maar de situatie was lastig.”

Van ’t Schip werd vorige week maandag benoemd als hoofdtrainer en sprak een dag later met zijn spelers. “Ik zet een streep onder het verleden”, zei de coach. “Iedereen krijgt een nieuwe kans en mag laten zien wat hij waard is.” Van ’t Schip heeft plannen met Georges Mikautadze, maar de aanvaller uit GeorgiĆ« moet nog even geduld hebben. Akpom weet al wel dat zijn nieuwe coach het meent. Hij mocht donderdag invallen tegen Volendam en scoorde. Tegen Heerenveen bekroonde hij zijn invalbeurt met twee treffers.

Akpom vierde zijn doelpunten uitgelaten. “Maar ik vond de blijdschap bij mijn ploeggenoten ook heel mooi. Ik denk dat ze misschien ook wel hebben gezien dat ik het hier de afgelopen maanden erg lastig heb gehad.”

Van ’t Schip is vooralsnog tevreden over Akpom. “Ik wil competitie in mijn selectie”, vertelt hij. “Hij kan goed koppen en ik zie hem zeker niet alleen als invaller. Maar hij kan ook samen met Brian Brobbey spelen. Hij heeft vorig jaar ook niet zo maar erg veel doelpunten gemaakt.”