Haarhuis haalt tennisser Rojer terug bij Daviscupteam voor Finals

Captain Paul Haarhuis heeft tennisser Jean-Julien Rojer teruggehaald bij het Nederlands Daviscupteam. De dubbelspecialist maakt de selectie van Oranje voor de Daviscup Finals, later deze maand in Malaga, compleet. In maart van 2020 kwam Rojer voor het laatst voor Nederland uit in het landentoernooi.

De 42-jarige Rojer krijgt de voorkeur boven Matwé Middelkoop, die de laatste jaren regelmatig het dubbelspel voor zijn rekening nam. Middelkoop vormde tijdens de groepsfase van de Finals een koppel met Wesley Koolhof.

Haarhuis had al vier spelers bekendgemaakt voor de Daviscup Finals: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer en Koolhof. De keuze voor de vijfde speler, een dubbelspeler, zou hij laten afhangen van de prestaties tijdens de laatste weken van het seizoen.

“Ik heb Jules geselecteerd omdat hij dit jaar het hele jaar door op een hoog niveau heeft gespeeld”, aldus Haarhuis over zijn keuze voor de nummer 15 van de wereld in het dubbelspel. “Hij is op dit moment de beste toevoeging aan het team om in Malaga zo sterk mogelijk voor de dag te komen en de beste opties te hebben.” Nederland neemt het op 23 november op tegen Italië.