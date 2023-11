Oud-tennisster Navratilova: baas van de WTA kan niet aanblijven

Tennislegende Martina Navratilova vindt dat de baas van de WTA, Steve Simon, niet kan aanblijven na het debacle bij de WTA Finals in Cancun. De speelsters klaagden tijdens het eindejaarstoernooi over de slechte omstandigheden in Mexico en voelden zich niet serieus genomen.

“Misschien is het tijd voor nieuw leiderschap bij de WTA”, zei de 18-voudig grandslamwinnares bij de zender Amazon Prime. Navratilova pleit voor een vrouw als baas van de WTA. “Dit is een organisatie voor vrouwen, maar in al die jaren hebben we slechts twee vrouwen aan het hoofd gehad. Als er een opvolger moet komen voor Simon, dan hoop ik dat het een vrouw is. Er zijn genoeg vrouwen die de capaciteiten hebben. Ik denk dat het voor Steve lastig gaat worden om aan te blijven na alle negatieve signalen.”

Cancun kreeg de organisatie van de WTA Finals pas twee maanden van tevoren toegewezen. Die tijd bleek onvoldoende om voor een goede tennisbaan te zorgen. De regen zorgde voor extra problemen. Partijen moesten worden uitgesteld en de finale moest worden verplaatst naar maandag. Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, kwam al na de openingsdag met felle kritiek op de WTA. Ze voelde zich niet gerespecteerd. Later lieten ook andere speelsters van zich horen. “De tennissters hebben zich aangepast, want ze moesten wel. Maar waarom een toernooi organiseren tijdens het regenseizoen in Mexico? Er is een hele reeks slechte beslissingen genomen. Steve is acht jaar de baas geweest en dit is dan het resultaat”, aldus Navratilova.

De finale gaat maandag tussen de Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Jessica Pegula.