Rus kijkt uit naar rol als kopvrouw in Billie Jean King Cup

Arantxa Rus kijkt uit naar haar rentree met het Nederlandse team in de Billie Jean King Cup. Eerder dit jaar gaf de 32-jarige tennisster de voorkeur aan haar individuele loopbaan. Maar voor het duel met Oekraïne om een plek in de wereldgroep stelde ze zich weer beschikbaar.

“Ik ben blij dat ik terug ben. Het was ook een moeilijke beslissing om eerder dit jaar nee te zeggen, maar op dat moment wel beter voor mijzelf. Er zijn altijd mensen die er anders over denken, maar dit was het beste voor mij”, zei Rus in Amstelveen, waar ze zich met het team voorbereidt.

Rus besloot in april haar eigen loopbaan voorrang te geven, omdat ze WTA-toernooien wilde spelen om punten voor de wereldranglijst. Ze liet toen het kwalificatietoernooi in het Turkse Antalya schieten. Inmiddels is er veel veranderd. Ze kende een topjaar. In juli behaalde ze in Hamburg haar grootste zege op de WTA-tour en steeg naar de 42e plek op de wereldranglijst.

De huidige nummer 52 op de mondiale ranking ziet haar nieuwe status vooral als luxe. Na de Billie Jean King Cup is haar seizoen klaar en kan ze vakantie vieren. “Ik kan mijn seizoen gewoon stoppen. Vorig jaar stond ik buiten de top 100 en moest ik nog veel spelen. Ik hoef nu niet te denken: ik wil nog daar het hoofdtoernooi halen of daar. Dat is ook heel lekker met deze ranking dat je meteen in de grote toernooien zit.”

Ze kan zich ook in alle rust op het nieuwe seizoen voorbereiden. Haar doel volgend jaar is de top 30 op de wereldranglijst. “Daar doen we gewoon alles aan en we werken keihard aan nieuwe dingen. Als ik het wel haal is het mooi, zo niet dan is het jammer. Het is vooral een mooie uitdaging.” Ze hoopt komend jaar ook op goede prestatie op een grand slam. “Ik moet daarvoor meer aan details werken, kleine dingen wat mijn spel beter kan maken.”

De Nederlandse kopvrouw richt zich eerst nog op de wedstrijd in de Billie Jean King Cup. Het duel van aankomend weekend wordt door de situatie in Oekraïne gespeeld in Litouwen. “Het is een sterk land. We zijn niet de favoriet, maar in de Billie Jean King Cup kan alles gebeuren. Dat hebben we een aantal jaren geleden ook bewezen.”

Tijdens de landenwedstrijd zal ze voor het eerst samenwerken met assistent-coach Kiki Bertens, die een aantal jaren terug haar loopbaan beëindigde. “Het is wel apart dat de rollen zijn omgedraaid. Het is jammer dat ze niet meer speelt en we elkaar niet meer op de tour tegenkomen. Maar ik vind het fijn om zo van haar te kunnen leren.”