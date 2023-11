Schaatser Huizinga tot en met Winterspelen 2026 bij Jumbo-Visma

Schaatser Chris Huizinga heeft zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd. De 26-jarige schaatser ligt nu tot en met de Olympische Winterspelen van Milaan, in februari 2026, vast bij de Nederlandse ploeg.

“De laatste jaren heb ik het gat met de absolute wereldtop verkleind. Het doel is nu om de definitieve aansluiting te vinden en te behouden”, aldus Huizinga. “De laatste twee 5000 meters, in Inzell en tijdens het wereldbekerkwalificatietoernooi, waren erg goed en gaven veel vertrouwen. Nu is het zaak om deze stijgende lijn door te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat het nog sneller kan.”

Huizinga wist zich ruim een week geleden voor de eerste wereldbekers van het seizoen te plaatsen. Hij werd op de openingsdag van het wereldbekerkwalificatietoernooi in Thialf tweede op de 5000 meter, in een tijd van 6.16,33. Het was de eerste keer dat hij onder de 6.20 dook.