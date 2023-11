Swiatek ten koste van Sabalenka naar eindstrijd WTA Finals

Tennisster Iga Swiatek heeft zich ten koste van Aryna Sabalenka geplaatst voor de eindstrijd van de WTA Finals in Cancun. De Poolse nummer 2 van de wereld neemt het op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die zich zaterdag al had verzekerd van een plek in de finale.

Sabalenka en Swiatek waren zaterdag begonnen aan hun duel, maar de regen in Mexico zorgde ervoor dat de wedstrijd pas zondag kon worden uitgespeeld.

In het restant maakte Swiatek (22) indruk, vooral op eigen service. Ze verloor geen enkele servicegame en won drie keer de opslag van de mondiale nummer 1 uit Belarus. Na ruim anderhalf uur maakte ze het af met een sterke service, die Sabalenka te machtig was.

Swiatek is nog maar één zege verwijderd van de nummer 1-plek op de wereldranglijst. Bij winst van het eindejaarstoernooi passeert ze Sabalenka.

“Jessie is een geweldige speelster. Er is veel om over na te denken. Ik ga me morgen gewoon op mezelf concentreren. Ze is echt solide en kan mentaal alles aan. Ik zal mijn best doen en 100 procent geven. Dat is alles wat ik kan doen”, zei Swiatek.

Beide finalisten hebben nog geen wedstrijd verloren in Mexico. Pegula (29) liet bij de laatste vier haar landgenote Coco Gauff met 6-2 6-1 kansloos.

De afgelopen week was er veel kritiek op de omstandigheden van het eindejaarstoernooi in Cancun, dat het evenement pas zo’n twee maanden geleden toegewezen kreeg.