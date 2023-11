Teamcaptain Tamaëla treedt met dubbel gevoel aan tegen Oekraïne

Captain Elise Tamaëla staat komend weekend met een dubbel gevoel met het Nederlands team tegenover Oekraïne in de Billie Jean King Cup. De oorlogssituatie houdt haar behoorlijk bezig.

“Ik vind dat echt wel heel heftig. Ze kunnen ook niet echt naar huis. Hun leven op de tour gaat gewoon door en het is het belangrijkste dat je wint. Je vecht gewoon om de punten, terwijl thuis er om heel wat anders wordt gevochten. Ik kan mijzelf daar niks bij voorstellen, dat mijn leven gewoon door zou gaan, als Nederland wordt aangevallen of zo”, zei de captain in Amstelveen, waar ze zich met Nederland voorbereidt op het duel in de play-offs.

Ze is begaan met de speelsters. “Ik vind het heel zwaar voor die meiden dat ze al zolang in de onzekerheid zitten over hun familie daar. Maar ze moeten gewoon tennissen. Die meiden onderhouden denk ik ook een groot deel van hun familie. Ze hebben niet echt een keus. Dat lijkt mij verschrikkelijk.”

Oekraïne moet door de situatie in het land voor de wedstrijd uitwijken naar de Litouwse hoofdstad Vilnius en treedt niet aan met het sterkste team. Elina Svitolina is er door een voetblessure niet bij. “Ik denk echt dat we kans hebben. We hebben met Arantxa op het eerste enkelspel natuurlijk een goede speelster. Het is fijn dat ze er weer bij is. Als het op het dubbel aankomt, hebben we met Demi Schuurs zeker een kans.”

Het team bestaat verder uit Arianne Hartono, die zich ook weer beschikbaar stelde, en Suzan Lamens. Tamaëla hoopt op een goed resultaat. “Het zou betekenen dat we volgend jaar niet meer terug hoeven naar de kwalificatiewedstrijden in Antalya in Turkije. Dat zou een hele mooie prestatie zijn voor het Nederlandse vrouwentennis.” Op steun van veel publiek rekent ze niet. “Dat is in deze situatie logisch, maar in Turkije deden we ook zonder. Als team maken we wel extra veel geluid.”