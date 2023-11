Tennisser Griekspoor verbetert beste ranking Van de Zandschulp

Tallon Griekspoor heeft de beste ranking van Botic van de Zandschulp verbeterd. De beste tennisser van Nederland staat nu op de 21e plek. Van de Zandschulp reikte in augustus van vorig jaar tot de 22e plaats op de wereldranglijst.

De 27-jarige Griekspoor haalde vorige week de derde ronde op het masterstoernooi van Parijs. Hij verloor op het Franse indoortoernooi in drie sets van Novak Djokovic, de uiteindelijke winnaar.

Van de Zandschulp haalde ook de derde ronde in Parijs en dat leverde hem een stijging van negen plekken op. Hij staat nu 51e. In de top was Grigor Dimitrov de grootste stijger. De Bulgaar verruilde de zeventiende voor de veertiende plaats na zijn finaleplek in Parijs.

Griekspoor komt deze week niet in actie, Van de Zandschulp doet mee in Metz. De nummer 2 van Nederland treft maandagavond in de openingsronde de Fransman Luca Van Assche.

Bij de vrouwen is er nog geen nieuwe wereldranglijst uitgekomen. De eindstrijd van de WTA Finals is door regen eerder in de week uitgesteld naar maandag.