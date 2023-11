Thibau Nys start niet in derde wereldbekerwedstrijd veldrijden

De Belgische veldrijder Thibau Nys start zondag niet in de derde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in het Belgische Dendermonde. Dat heeft zijn vader Sven Nys op X laten weten. De concurrent en ploeggenoot van Lars van der Haar rijdt zaterdag alleen de wedstrijd uit de Superprestige in Niel.

De 20-jarige Nys won in Waterloo de eerste wedstrijd uit de wereldbekercyclus en staat in de tussenstand derde achter Van der Haar, die de beste was in de tweede wedstrijd in Maasmechelen.

Nys startte zondag als een van de favorieten voor de Europese titel in Pontchâteau, maar kende een slechte dag en stapte halverwege uit de wedstrijd.