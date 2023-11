Van de Zandschulp strandt in eerste ronde van ATP-toernooi Metz 

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi van Metz. De 28-jarige tennisser verloor in de Franse stad in drie sets van de 19-jarige Fransman Luca Van Assche: 3-6 6-3 7-6 (5).

Van de Zandschulp bereikte vorige week vanuit de kwalificaties de derde ronde van het masterstoernooi van Parijs-Bercy. Daardoor steeg hij negen plaatsen op de wereldranglijst en staat nu 51e. Met Van Assche trof de Nederlander de nummer 70 van de ranking.

In de eerste set brak Van de Zandschulp zijn tegenstander meteen. Hij had vervolgens veel moeite om zijn eigen opslagbeurt te winnen, maar slaagde daar toch in. Met 6-3 won hij de set. Van de Zandschulp kreeg in de tweede set steeds vaker een breakpoint tegen en op 4-3 lukte het Van Assche om er één te benutten. Hij serveerde daarna de set uit.

De twee tennissers gaven elkaar weinig toe in de beslissende set. Van de Zandschulp werkte op 2-2 twee breakpoints weg. Van Assche won zijn games overtuigend. In de noodzakelijke tiebreak liep Van de Zandschulp uit naar 5-2, maar verspeelde die voorsprong. Van Assche kreeg op 6-5 het eerste matchpoint en dat was meteen genoeg na een fout van de Nederlander.