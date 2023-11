Basketballers Boston Celtics verliezen ongeslagen status in NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben bij Minnesota Timberwolves voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de NBA verloren. Na verlenging werd het 114-109 in Minneapolis. Daarmee hebben nu alle teams in de hoogste basketbalcompetitie van de Verenigde Staten minstens één keer verloren.

Anthony Edwards was belangrijk voor de Timberwolves met een totaal van 38 punten. Na de reguliere speeltijd stond het 101-101. De 22-jarige Edwards hielp de thuisploeg vervolgens aan de overwinning door 6 punten op rij te maken. Bij de Celtics viel Jayson Tatum op met 32 punten, gevolgd door Jaylen Brown met 26 punten. Het was niet genoeg om in de zesde wedstrijd de eerste nederlaag te voorkomen.

Philadelphia 76ers breidde juist een sterke reeks uit naar vijf zeges op een rij. Mede dankzij 48 punten van vedette Joel Embiid won de ploeg in eigen stadion met 146-128 van Washington Wizards. Philadelphia 76ers verloor tot nu toe alleen de eerste competitiewedstrijd.