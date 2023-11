Swiatek weer nummer 1 na ‘veel ups en downs’

Tennisster Iga Swiatek heeft de mensen om haar heen bedankt na haar winst met maar liefst 6-1 6-0 in de finale van de WTA Finals. Door die indrukwekkende zege op Jessica Pegula is de 22-jarige Poolse terug op de nummer 1-positie van de wereldranglijst. “We hebben veel ‘ups en downs’ gehad, maar dit is zeker een ‘up'”, zei Swiatek na afloop van het eindejaarstoernooi in Cancun.

Swiatek raakte begin september haar nummer 1-plek kwijt toen ze werd uitgeschakeld in de US Open. De Belarussin Aryna Sabalenka, die eerder dit jaar de Australian Open won, nam de plek toen over. “Het team heeft het hele seizoen achter me gestaan. Er volgen nog veel meer ‘ups’ als we zo blijven werken”, zei Swiatek.

Ze bedankte ook de Poolse fans die haar “ieder jaar meer en meer steunen”. “Al deze Poolse vlaggen en Poolse mensen die naar elk toernooi komen, samen met fans van over de hele wereld, blijven me verder pushen. Bedankt, allemaal”, zei ze.

De 29-jarige Pegula, die net als Swiatek tot de finale nog ongeslagen was in Mexico, feliciteerde haar Poolse tegenstandster na de wedstrijd van nog geen uur. “Gefeliciteerd met een geweldig jaar, dat je eindigt als nummer 1. Je blijft me voortdurend uitdagen om en betere speelster te worden. Dat waardeer ik zeer.”