Tennisster Rus besluit tennisseizoen net buiten de top 50

Arantxa Rus besluit het beste tennisseizoen uit haar loopbaan net buiten de top 50 van de wereldranglijst. Op de dinsdag uitgekomen ranglijst bezet ze de 51e plaats.

De 32-jarige Rus won dit seizoen het WTA-toernooi van Hamburg. Bovendien schreef ze in 2023 twee toernooien uit de categorie WTA 125 op haar naam. Op de grandslamtoernooien wist de 32-jarige Zuid-Hollandse, tegenwoordig woonachtig in Barcelona, geen wedstrijd te winnen.

Rus richt zich voor 2024 op een plek in de top 30 van de mondiale ranglijst. “Daar doen we gewoon alles aan en we werken keihard aan nieuwe dingen. Als ik het wel haal is het mooi, zo niet dan is het jammer. Het is vooral een mooie uitdaging”, aldus Rus, die komend weekend nog in actie komt in de Billie Jean King Cup. Oranje neemt het op tegen Oekra├»ne.

Iga Swiatek sluit het tennisjaar af als de nummer 1 van de wereld. De Poolse won maandag de WTA Finals door in de finale Jessica Pegula uit de Verenigde Staten kansloos te laten. Swiatek loste Aryna Sabalenka uit Belarus af.

In de top 10 veranderde er weinig. Ons Jabeur en Marketa Vondrousova wisselden van plekje. Jabeur is nu de nummer 6, Vondrousova staat zevende.