Tennisster Swiatek oppermachtig in eindstrijd WTA Finals

Tennisster Iga Swiatek heeft op indrukwekkende wijze de WTA Finals op haar naam geschreven. De 22-jarige Poolse had in de eindstrijd in Cancun geen enkel probleem met de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-1 6-0. Swiatek neemt met de winst van het eindejaarstoernooi de nummer 1-plek op de wereldranglijst over van Aryna Sabalenka.

Swiatek, die in de halve eindstrijd Sabalenka slechts vijf games had gegund, trok de goede lijn door in de finale. Ze brak Pegula in de vierde game van de eerste set en liet de Amerikaanse in het restant van de set kansloos. De Poolse benutte op 4-1 nog een breakpoint en haalde de eerste set in 27 minuten binnen.

De 29-jarige Pegula was net als Swiatek nog ongeslagen in Mexico, maar wist in de finale nooit haar niveau te halen. De mondiale nummer 5 leverde ook in de tweede set meteen haar service in en leek zich al snel gewonnen te geven. Bij een 0-5-achterstand creëerde de Amerikaanse pas haar eerste breakpoint, maar drie punten later kon Swiatek de zege vieren. De wedstrijd duurde slechts een uur.