Zeilduo Van Aanholt/Duetz op zoek naar perfecte start bij EK

De Europese titelstrijd in de 49er FX-klasse stond voor zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz aanvankelijk niet op de planning op weg naar de Olympische Spelen. Maar op zoek naar een perfecte start komen de titelverdedigsters vanaf woensdag toch in het Portugese Vilamoura in actie.

“Met het oog op de Spelen moet onze start echt beter. We willen eigenlijk nooit meer een slechte start. We kunnen dit het beste oefenen in een groot veld zoals bij dit EK. Dat geeft toch een heel andere dynamiek dan als je met vijf boten aan het trainen bent. Daarom hebben we toch besloten naar de EK te gaan. Nu we meedoen, willen we zeker de titel prolongeren”, laat Van Aanholt vanuit Portugal weten.

Van Aanholt en Duetz behaalden afgelopen zomer voor eigen publiek zilver bij de WK in Den Haag en verzekerden zich van een olympisch startbewijs. Bij het mondiale toernooi konden ze echter niet voluit gaan, omdat Duetz kampte met een ingescheurde knieband. Na de wereldtitelstrijd lasten ze een pauze in om zich weer op te laden én de blessure van Duetz te laten herstellen. “Het gaat heel veel beter met mijn knie. Ik denk dat ik nu op 95 procent zit. In het normale leven heb ik er geen last meer van. In de boot belast je de knie veel, maar ik ben bijna weer op volle kracht.”

Het was voor het tweetal ook fijn om zich op andere dingen te richten. Ze deden mee aan de selectiewedstrijden voor een Nederlandse boot voor de prestigieuze America’s Cup. Volgend jaar oktober kunnen de vrouwen voor het eerst meedoen aan de historische wedstrijd. “Dat is een bijzondere stap voor het vrouwenzeilen. We hebben voor de America’s Cup veel getraind in een racesimulator. Natuurlijk staan de Spelen op 1. Maar we hebben hier veel van kunnen leren”, aldus Van Aanholt.

Buiten dit uitstapje is de focus vooral gericht op de Spelen. Naast de start hebben Van Aanholt en Duetz nog twee punten waarop ze zich willen verbeteren in hun jacht naar goud. De komende periode gaan ze trainen met hele lichte en hele harde wind. In Marseille, waar tijdens de Spelen de zeilonderdelen op het programma staan, kunnen beide omstandigheden voorkomen. Van Aanholt: “We gaan naar Oman om te trainen met lichte wind. Voor die harde wind kunnen we regelmatig in Scheveningen terecht.”

In maart staat nog een wereldtitelstrijd in Lanzarote op het programma. Vanaf mei zullen ze vooral gaan trainen in Marseille. “Het geeft wel heel veel rust dat we zeker zijn van de Spelen en het jaar daar op kunnen inrichten. We hebben geen stress meer om de kwalificatie. Dat is in het verleden wel anders geweest”, aldus Duetz.