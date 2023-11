Jorginho en Chiesa terug bij Italië voor cruciale EK-kwalificatie

Voetballers Jorginho en Federico Chiesa zitten weer bij de Italiaanse nationale ploeg. Ze zijn door bondscoach Luciano Spalletti opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Macedonië en Oekraïne.

Het is voor Arsenal-middenvelder Jorginho weer even geleden dat hij het blauwe shirt van de Italiaanse ploeg droeg. Dat was in juni voor het laatst. Chiesa is weer terug na een dijbeenblessure, waardoor hij de wedstrijden tegen Malta en Engeland moest missen.

Spalletti nam ook twee nieuwe namen op in zijn selectie: Andrea Cambiaso van Juventus en Andrea Colpani van Monza. In totaal heeft de bondscoach 29 spelers geselecteerd voor de kwalificatiewedstrijden.

Italië is nog niet zeker van het EK. Eerst spelen de ‘Azzurri’ volgende week in Rome tegen Noord-Macedonië. Drie dagen later gaat Italië op bezoek bij Oekraïne, dat tweede staat in groep C boven Italië. De Italianen hebben wel een duel minder gespeeld dan Oekraïne. Wil Italië zich direct plaatsen voor het EK in Duitsland, dan lijkt een overwinning tegen Oekraïne noodzakelijk.

Italië miste al het WK in Qatar. Toen was Roberto Mancini nog bondscoach.