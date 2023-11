Bol opnieuw gekozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar

Femke Bol is tijdens het gala van de Atletiekunie in Barneveld uitgeroepen tot beste Nederlandse atleet van het jaar. Ze kreeg de meeste stemmen van het publiek en de vakjury. De Amersfoortse werd in oktober al uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar 2023 en maakt ook nog kans om in december te worden gekozen tot beste atlete van de wereld. Ze hoort bij die mondiale verkiezing tot de vijf finalisten.

De 23-jarige Bol kende een bijzonder succesvol jaar dat begon met een wereldrecord op de 400 meter indoor. Ze liep met een tijd van 49,26 seconden het 41 jaar oude record van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken. Daarna volgden Europese indoortitels op de 400 meter en 4×400 meter. Ze kroonde zich op de WK in Boedapest tot wereldkampioene op de 400 meter horden en greep goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. Ze bekroonde haar jaar met winst op de 400 horden in de finale van de Diamond League.

Bol won de verkiezing van de Atletiekunie voor de tweede keer op rij. Ze won dit jaar van para-atleet Joël de Jong en middenafstandloper Niels Laros, de twee andere atleten op de shortlist. De Jong veroverde dit jaar de wereldtitel op de 100 meter in een Europees record van 12,09. De 18-jarige Laros liep dit jaar naar het goud op de 1500 en 5000 meter op de EK onder 20. Hij liep een Europees jeugdrecord op de Engelse mijl (3.48,93) en verbeterde het Nederlands record op de 1500 meter (3.31,25).