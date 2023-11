Mulier Instituut: sportdeelname in tien jaar nauwelijks veranderd

Volgens onderzoek van het Mulier Instituut is de sportdeelname van Nederlanders sinds 2012 nauwelijks veranderd. Hoewel het percentage dat lid is van een sportvereniging over een langere periode licht afneemt, bleef het de laatste jaren ondanks de coronacrisis redelijk stabiel.

Uit het onderzoek blijkt dat vorig jaar zo’n 71 procent van de mensen van zes jaar of ouder jaarlijks minstens twaalf keer aan sport deed. Bijna één op de drie Nederlanders (29 procent) was lid van een sportvereniging.

Eerder deze week meldde het RIVM nog dat Nederlanders juist een stuk minder zijn gaan bewegen. Minder dan de helft van de Nederlanders beweegt volgens het RIVM genoeg. Vooral jongeren, jongvolwassenen en hogeropgeleiden zitten veel op een stoel. Volgens het RIVM bewoog vorig jaar slechts 44 procent van de Nederlanders voldoende. Sinds 2020 voldoen bovendien steeds minder Nederlanders aan de beweegrichtlijnen.