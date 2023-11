Onderzoek naar ‘meldingen van ongenoegen’ over zwemcoach Faber

Zwembond KNZB heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het functioneren van coach Mark Faber. De bond kan eerdere berichtgeving van de Volkskrant niet bevestigen, omdat zij “geen uitspraken doet over individuele meldingen over integriteit en/of grensoverschrijdend gedrag”, maar uit een reactie van Faber blijkt dat een onderzoek naar “meldingen van ongenoegen” nog gaande is.

Faber werd afgelopen zomer ge├»nformeerd dat er bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) meldingen van ongenoegen zijn gedaan. “Deze meldingen hebben betrekking op het gevoerde beleid in het topsportprogramma zwemmen en raken ook mij”, verklaarde Faber in een reactie richting de Volkskrant, die in handen is van het ANP.

“De KNZB heeft daarop een extern bureau opdracht gegeven een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar deze meldingen. Op dit moment is het onderzoek nog bezig en kan ik geen reactie geven op de exacte aard en de inhoud van de meldingen”, aldus de 50-jarige zwemcoach van onder anderen topzwemmer Arno Kamminga.

Faber wil in zijn reactie wel “in algemene zin” kwijt dat hij het “bijzonder vervelend” vindt dat sporters ongenoegen hebben ervaren. “In mijn functie als KNZB-hoofdcoach heb ik altijd de intentie gehad om de zoektocht naar de (sportieve) grenzen hand in hand te laten gaan met plezier in de sport”, verklaarde Faber. “Mocht uit het onderzoek blijken dat sporters, destijds of achteraf, zich daarbij niet prettig hebben gevoeld, dan spijt me dat enorm.”

De Volkskrant meldde eerder dat bondscoach Faber “volgens een aanzienlijk aantal zwemmers” ongepast gedrag zou hebben vertoond. De krant citeerde uit een vertrouwelijke brief aan zwemmers van directeur Aschwin Lankwarden van de KNZB op 14 juni, waarin de klachten werden omschreven als ‘signalen van ongenoegen met elementen van grensoverschrijdend gedrag’.

Faber werd na de Olympische Spelen van Tokio in 2021 hoofdcoach van het Nederlandse topzwemmen, naast zijn werk als coach van het High Performance Center in Amsterdam. De bond meldde kort na het afgelopen WK langebaan in juli dat Faber terug zou treden, waarna hij zich alleen zou richten op de Amsterdamse topzwemmers. De klachten over de werkwijze van Faber zouden gaan over de periode van januari 2023 tot mei 2023. Volgens de Volkskrant heeft het CVSN de zwembond ge├»nformeerd in juni. Faber zegt in zijn reactie dat hij “expliciet wil benadrukken” dat de beslissing om terug te treden los staat van de meldingen.