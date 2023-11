Zorgen bij F1-coureurs over vermoeidheid in Abu Dhabi door jetlag

Meerdere Formule 1-coureurs zijn bang voor vermoeidheid door de reis van Las Vegas naar Abu Dhabi. Door de verschillende tijdzones komen ze niet in hun ritme, onder wie Max Verstappen.

Komend weekend staat het laatste raceweekend van dit seizoen op het programma in Abu Dhabi. Vorige week won Verstappen nog de GP van Las Vegas, morgen staan de eerste trainingen in Abu Dhabi alweer op de planning. “Ik denk dat het allemaal een beetje veel is. Zo aan het einde van het seizoen is het een grote tijdsverschuiving, vooral omdat iedereen een beetje moe is”, aldus de wereldkampioen van Red Bull. Eerder gaf de Nederlander al aan op te zien tegen het moordende reisschema.

Ook Alpha Tauri-coureur Daniel Ricciardo is niet te spreken over de verschillende tijdszones zo snel na elkaar. “We zullen gesloopt zijn straks. Ik ben bang dat we allemaal een beetje gaan ijlen en hallucineren”, aldus de Australiër.

Verstappen hoopt ondanks de lastige omstandigheden komend weekend de GP van Abu Dhabi te winnen. Het zou zijn 54e zege uit zijn carrière zijn. Nu staat hij wat dat betreft nog gelijk met de Duitser Sebastian Vettel.