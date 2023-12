Dominicaanse atleet drie jaar geschorst voor leeftijdsbedrog

Atleet Luguelín Santos uit de Dominicaanse Republiek is ruim tien jaar na een overtreding van de wedstrijdregels voor drie jaar geschorst. Volgens het onafhankelijk tuchtorgaan AIU van de mondiale atletiekbond heeft Santos in 2012 gelogen over zijn leeftijd op de WK onder 20 in Barcelona, waar hij goud won op de 400 meter. Santos was niet 19 jaar oud, zoals in zijn paspoort stond, maar 20. Hij had dus niet mogen deelnemen aan het toernooi.

“Ons lopende onderzoek heeft een verontrustend niveau van bedrog aan het licht gebracht, door middel van leeftijdsmanipulatie, dat de resultaten van atletiekwedstrijden voor junioren op het hoogste niveau heeft vertekend”, zegt AIU-hoofd Brett Clothier in een persbericht. “In dit geval werd een wereldkampioen junioren ten onrechte gekroond en werd de rechtmatige winnaar zijn moment van glorie ontzegd.”

Jaren later bekende Santos dat hij op last van de Dominicaanse autoriteiten een speciaal paspoort had gekregen, dat hij moest gebruiken voor atletiekwedstrijden. Op dat paspoort was hij een jaar jonger dan in werkelijkheid.

De schorsing van de nu 31-jarige Santos is met terugwerkende kracht ingegaan op 11 maart 2023 en duurt tot 10 maart 2026. Hij moet zijn gouden plak van de WK onder 20 inleveren, maar mag de zilveren medaille die hij in hetzelfde jaar won op de 400 meter bij de Olympische Spelen in Londen wel houden.