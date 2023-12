Veldrijder Iserbyt troeft Nederlanders af in wereldbekercross

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft zijn leidende positie in het wereldbekerklassement verstevigd. De renner van Pauwels Sauzen – Bingoal troefde in het Franse Flamanville de Nederlanders Lars van der Haar (tweede) en Pim Ronhaar (derde) af en boekte zo zijn zesde zege van het seizoen. In de wereldbeker was Iserbyt eerder de beste in Troyes.

De complete top 5 van de wereldbekerstand was present in Flamanville waar een uitdagend parcours lag. Ronhaar en Joris Nieuwenhuis waren goed vertrokken, Iserbyt bleef in de eerste ronde even achter. Ronhaar, vorige week nog winnaar in Dublin, nam enige afstand en begon met tien seconden voorsprong aan de derde van zeven rondes. Achter hem zat Iserbyt in de tang bij twee ploeggenoten van Ronhaar: Van der Haar en Nieuwenhuis.

Maar de Belg was niet te houden en achterhaalde Ronhaar in de vijfde ronde om de laatste twee ronden solo naar de winst te rijden. Iserbyt is een veelrijder, Flamanville was al zijn zestiende cross van het seizoen. “Ik probeer mijn frisheid te behouden door bezoekjes aan de masseur en de fysio. Maar mijn vrouw doet ook veel. Ik leef in het seizoen als een koning”, verklaarde de Belg in het flashinterview zijn vorm. Wel gaf hij toe zijn wedstrijden uit te zoeken. “Dit weekeinde heb ik zaterdag meer met verstand gekoerst.” Iserbyt werd in Boom in een cross om de Superprestige derde achter winnaar Nieuwenhuis.

Van der Haar vliegt dinsdag naar Mallorca voor een trainingsstage. “Hard nodig om conditie en frisheid op te doen”, sprak de Nederlands kampioen bij het interview na afloop. “Er komen straks een paar frisse jongens bij”, doelde hij op Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die binnenkort hun veldritseizoen beginnen.