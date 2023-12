Topgolfers kunnen vanaf 2028 de bal minder ver slaan

De regels in het golf ondergaan vanaf 2028 een ingrijpende verandering voor de profspelers. De golfbal wordt zodanig aangepast, dat er minder ver kan worden geslagen. De topspelers leveren zo’n 5 procent in van de maximale afstand die ze kunnen slaan. Dat is 13 tot en met 15 meter minder ver dan ze nu halen.

De nieuwe eisen aan de golfbal zijn bedacht door de Britse R&A en de Amerikaanse USGA, de twee leidinggevende bestuursorganen in het mondiale golf. Zij hebben uitgebreid onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de golfsport baat heeft bij het verkorten van de afstanden die kunnen worden geslagen.

De golfsport heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Spelers zijn de bal steeds verder gaan slaan en veel golfbanen zijn daardoor te kort geworden. Aanpassingen zijn duur en hebben gevolgen voor het milieu. Er zijn ook klachten over de aard van spel. De bal heel ver kunnen slaan heeft nadelige gevolgen voor andere, meer creatieve vaardigheden.

“Wij zijn ervan overtuigd dat dit besluit een van de belangrijkste manieren is om een duurzame toekomst voor golf te waarborgen, de integriteit van het spel te beschermen en aan onze milieuverantwoordelijkheden te voldoen”, zegt Martin Slumbers, de hoogste baas van de R&A.

“Niets doen is geen optie”, aldus USGA-topman Mike Whan. “We zouden tekortschieten in onze verantwoordelijkheid om de toekomst van het spel te beschermen als we nu niet de juiste actie ondernemen.”