Liverpool is verdediger Matip lang kwijt door zware knieblessure

Liverpool-verdediger Joël Matip komt wellicht dit seizoen niet meer in actie. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Kameroense international zondag tegen Fulham de voorste kruisbanden in een van zijn knieën heeft gescheurd. Dat bevestigde zijn trainer Jürgen Klopp tijdens de persconferentie na afloop van het uitduel met Sheffield United. Liverpool won met 2-0.

“Ik was er al bang voor, het is enorm veel pech voor Joël”, zei Klopp, die veel geblesseerden heeft in zijn selectie. Aanvaller Diogo Jota is dicht bij een rentree na een spierblessure. Maar doelman Alisson Becker is voorlopig niet inzetbaar, net als Andy Robertson, Stefan Bajcetic en Thiago Alcantara. In het duel met Sheffield moest de Argentijn Alexis Mac Allister na een uur naar de kant. Hij bleef last houden van een wond aan een knie, opgelopen in de eerste helft en daarna gehecht. “We moeten zien hoelang het duurt”, aldus Klopp op de website van de club.