Zwemmer Jansen als snelste naar finale 400 wissel op EK kortebaan

Zwemmer Thomas Jansen heeft zich bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Roemeense Otopeni met de beste tijd gekwalificeerd voor de finale op de 400 meter wisselslag. Jansen kwam in de series tot een tijd van 4.08,21.

Silke Holkenborg redde het niet op de 400 vrij waar ze in de series tot de achttiende tijd kwam: 4.11,99. Op de 4×50 wissel gemengd plaatsten Valerie van Roon, Kira Toussaint, Arno Kamminga en Sean Niewold zich als tweede voor de finale in een tijd van 1.39,18. Alleen Frankrijk (1.39,04) was sneller.

Ook op de slotdag beginnen de finales om 17.00 uur Nederlandse tijd.