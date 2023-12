Spurs van Wembanyama lijden zeventiende nederlaag op rij in NBA

De basketballers van San Antonio Spurs hebben hun zeventiende nederlaag op rij geleden in de NBA. Het betekende een negatief clubrecord. De Spurs begonnen zo optimistisch aan het seizoen na het aantrekken van de Fransman Victor Wembanyama, die wordt beschouwd als een van de grootste talenten van de NBA.

De Spurs verloren in Houston met 93-82 van Houston Rockets, dat de laatste tien thuisduels heeft weten te winnen.

Nooit eerder verloren de Spurs zeventien achtereenvolgende duels. Vorig seizoen werd er zestien keer op een rij niet gewonnen en eindigde de club uit San Antonio laatste in de Western Conference. Dat had als gevolg dat de club de eerste keuze had bij de zogenoemde NBA draft en het recht had Wembanyama aan te trekken, maar die transfer heeft nog niet voor het gewenste effect gezorgd. De Spurs staan laatste in het westen met drie zeges en negentien verliesbeurten.

De 19-jarige Wembanyama kwam tegen de Rockets niet verder dan 15 punten. Wel nam hij 18 rebounds voor zijn rekening.