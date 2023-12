Jeffrey Herlings staat ook in 2024 aan de start van de Dutch Masters. De 29-jarige motorcrosser van het Red Bull KTM Factory team verdedigt de titel die hij dit jaar pakte door de races op de Nederlandse circuits van Harfsen, Markelo en Oldebroek te winnen. Herlings won in 2023 alle zes de manches.

De openingswedstrijd in Harfsen is op 17 maart. De Dutch Masters in Oldebroek is op 1 april en die van Markelo op 21 april. Het WK gaat op 10 maart van start in Argentiniƫ met de GP van Patagoniƫ.