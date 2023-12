Handbalster Smits vervolgt loopbaan in Roemenië

Handbalster Inger Smits vervolgt haar loopbaan in Roemenië. Ze heeft voor twee seizoenen getekend bij CSM Bucuresti. De 29-jarige Smits komt over van het Duitse Bietigheim.

“Ik kan niet wachten om in de geweldige sfeer in Boekarest te spelen. Tot volgend seizoen!”, zei Smits via de sociale media van haar nieuwe club. Bucuresti wordt haar achtste club. Ze speelde bij drie clubs in Nederland, drie Duitse clubs en het Deense TTH Holstebro.

Bucuresti is de koploper van Roemenië. De club komt ook uit in de Champions League, waarin begin volgend jaar Bietigheim de tegenstander is.

Opbouwspeelster Smits is de zus van Kay Smits, de topschutter van de Oranje-handballers.