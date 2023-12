5000 meter op NK komt te vroeg voor net herstelde Bergsma

Jorrit Bergsma greep met een zevende plaats op de 5000 meter naast een ticket voor de EK en WK afstanden. De 37-jarige Fries, tweevoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter kon zich op de NK in Heerenveen door ziekte niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen, waarbij Patrick Roest met 6.09,44 de snelste was.

“Ik heb vorige week hoge koorts gehad en antibiotica gekregen. Ik wist dat ik een wondertje nodig had om goed te presteren”, zei de schaatser van Jumbo-Visma die met 6.21,91 ver van de derde tijd van Marcel Bosker (6.15,64) bleef. “Ik heb twee weken niet intensief kunnen trainen en had niet de hardheid en snelheid. Het valt me nog mee hoe het ging.”

Bergsma wist zich eerder in het seizoen ook niet te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter. De schaatser kwam sinds 2013 steeds uit op de WK op deze afstand en won vier keer zilver. “Ik hoop dat ik hier goed van herstel en zaterdag wel een goede rit kan rijden”, keek hij vooruit naar de 10 kilometer.