Favoriet Van Gerwen uitgeschakeld in kwartfinales WK darts

Michael van Gerwen moet weer een jaar wachten op zijn vierde wereldtitel in het darts. De drievoudig wereldkampioen werd in de kwartfinales van het WK in Londen verrassend uitgeschakeld door de Engelsman Scott Williams. De nummer 52 van de wereldranglijst won met 5-3 in sets.

De 34-jarige Van Gerwen speelde ver beneden zijn kunnen. Hij begon de partij al met een serie missers op de dubbels en gaf de eerste set cadeau aan zijn tegenstander. De Brabander herstelde zich wel enigszins en kwam 2-1 voor, maar daarna zakte hij in en liet zich op alle fronten aftroeven door Williams.

Acht keer op rij de dubbel missen gaf het gebrek aan scherpte aan bij Van Gerwen in de beginfase van de partij. De Nederlander zocht wanhopig naar de vorm waarin hij zich zonder setverlies bij de laatste acht had geschaard. Gek genoeg waren zijn scores aanvankelijk wel hoog, maar het ontbrak hem aan zijn gebruikelijke killersinstinct.

In de derde set leek Van Gerwen zich op te richten. Hij profiteerde in de vijfde leg van een duur missertje van de Engelsman en gooide uit met dubbel 16. Zo kwam hij 2-1 voor. Maar Williams nam direct het initiatief over. Hij won zes legs op rij en pakte daarmee de vierde en vijfde set: 2-3. Van Gerwen vocht zich nog even terug naar 3-3, maar hij kreeg zijn gewenste niveau niet te pakken. Zijn scores bleven in de slotfase ongebruikelijk laag en Williams strafte dat vakkundig af door set zeven en acht overtuigend te winnen.

Van Gerwen blijft op drie wereldtitels staan, waarvan hij zijn laatste in 2019 won.