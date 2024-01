Zieke Pidcock ontbreekt in veldrit Koksijde

De Britse wielrenner Tom Pidcock heeft zich afgemeld voor de Duinencross van Koksijde die donderdag wordt verreden. De wereldkampioen veldrijden van 2022 is ziek, meldt het organisatiecomité van de cross die meetelt om de X2O-Trofee.

Het ontbreken van Pidcock betekent dat bij de wedstrijd aan de Belgische kust slechts twee renners van de zogenoemde ‘grote drie’ aanwezig zijn. Dat zijn Mathieu van der Poel, die alle wedstrijden waaraan hij deze winter deelnam won, en de Belg Wout van Aert. Eerder meldde de Belg Eli Iserbyt zich ook af wegens ziekte.

“We betreuren dit natuurlijk, maar hebben alle begrip voor deze situatie”, zei Jan Deramoudt van het organisatiecomité. “Het is jammer dat we de ‘grote drie’ niet aan de start hebben staan, maar ons deelnemersveld mag er alsnog best zijn.” Onder anderen de Nederlander Lars van der Haar, de leider in het klassement, is erbij in Koksijde.

Pidcock won dit seizoen pas één veldrit. De laatste crossen waren geen succes met de 25e plaats in Hulst en op 1 januari de 12de plaats in Baal.