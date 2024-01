Het is onzeker of Vincent Hoppezak op de komende EK baanwielrennen in Apeldoorn in actie kan komen. De renner heeft vorige week tijdens een training in de buitenlucht zijn hand gebroken. Nader onderzoek en een test komend weekeinde moeten duidelijk maken of hij zondag op de slotdag alsnog kan meedoen aan de puntenkoers.

Hoppezak was geselecteerd voor het omnium op zaterdag. Yanne Dorenbos neemt nu zijn plek over op dat duuronderdeel.