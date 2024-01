Belgische atlete Thiam slaat indoorseizoen over met oog op Spelen

De Belgische atlete Nafi Thiam slaat het volledige indoorseizoen over. Ze past daarmee ook voor de WK in Glasgow, begin maart. De tweevoudige olympisch kampioene zevenkamp wil zich helemaal op de Olympische Spelen in Parijs richten.

“We kregen redelijk wat vragen over Nafi’s intenties om indoor in actie te komen, en ondertussen kunnen we bevestigen dat die er niet zijn”, meldt het management aan het Belgische persbureau Belga. “Nafi is momenteel op trainingskamp in Zuid-Afrika en de trainingen gaan goed. Zoals eerder aangekondigd zijn de Spelen in Parijs haar hoofddoel dit jaar en is de voorbereiding er helemaal op gericht om daar op haar best te zijn.”

De 29-jarige Thiam, die het afgelopen zomerseizoen miste door een achillespeesblessure, is nog niet geplaatst voor Parijs. Ze moet in april of mei dus toch aan de start verschijnen van een zevenkamp, bijvoorbeeld in het Italiaanse Desenzano in april of het Oostenrijkse Götzis in mei.

Vorig jaar vestigde Thiam in Istanbul nog een wereldrecord vijfkamp bij de EK indoor, maar het jaar daarvoor sloeg ze de WK indoor, in Belgrado, ook al over.